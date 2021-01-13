台灣玉山科技協會、KPMG安侯建業聯合會計師事務所及國立臺灣大學會計學系主辦、台灣上市櫃公司協會12日舉行「2021玉山安侯論壇：CSR大不同，社會創新是新寵」論壇。安侯建業指出，ESG為長期趨勢、企業應朝永續發展方向努力。

近年來，世界經濟論壇所發布的全球風險報告中，前十大風險皆以環境及社會衝擊為主，過去所重視的經濟風險已不再名列前茅。隨著2020新冠肺炎疫情襲來，許多企業開始轉頭重視內部CSR策略之擬定及ESG議題的投入，並積極與長期耕耘ESG議題的社會創新組織合作，思考企業ESG的創新切入點，探索長遠的合作夥伴關係，以達穩定及永續發展的目標。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，根據《KPMG全球企業永續報告大調查》結果顯示，全球（63％）及亞太區（66％）超過六成的企業CEO表示，在全球環境充滿變數的情況下，將更加重視企業社會責任及ESG議題，而台灣也有過半（52％）的CEO也認為疫情更加突顯了ESG議題的重要性，企業如何在新的一年，突破困境、開創企業永續新局，是當前許多企業面臨的重大課題。

KPMG也在全球推動KPMG IMPACT計畫，透過專業服務專注於ESG、經濟與社會發展、永續金融、氣候變遷、影響力衡量與透明確信等領域，支持客戶達成聯合國永續發展目標SDGs，為世界和社群創造更多正面價值。

KPMG安侯建業黃正忠董事總經理則以「新冠疫情下ESG驅動的社會創新」為題，分析KPMG對疫情的重大觀察，全球因為一場疫情，只想保住眼前經濟的國家與企業，受傷卻是最嚴重。他也提到，當今全球有這麼多嚴重的風險，代表了現有的商業模式並未完全反映外部成本內部化的問題。

台灣大哥大永續暨品牌發展處副總經理劉麗惠則指出，台灣大哥大不僅持續致力於透過數位科技來落實永續發展，更推動「2030心大願景計畫」，以五大策略願景呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），達到企業品牌永續的目的。此外台灣大更與社會創新組織合作，推動「種福電」、「紫斑蝶趣過冬」專案計畫，以實現企業永續承諾。 據經濟部中小企業處社會創新平台統計，全台至今已有超過500家社會創新組織在社會創新組織登錄資料庫中，且持續有更多社創組織成立及加入，提供不同議題之社會創新解方。

綠色能源是近年來諸多企業積極跟進及採購的方向之一，在電業法修法後，開始有社會創新組織擔任中盤商的角色，協助媒合企業客製化採購綠電，來達成企業永續的指標。

范旭承與其他三位台大同學共同創辦「瓦特先生」，協助企業彈性採購綠電、商辦採購綠電及企業公益綠電專案等客製化服務，讓企業成為永續的領頭羊。

除了用電要綠，日常的飲食也要永續，擁有多項、多國專利技術的鉅田潔淨技術創辦人黃千鐘，以農業廢棄物資源化為目標，透過回收農業廢棄物再製成環保且可100％分解的吸管。此外，更與咖啡廳業者合作，回收咖啡渣將其變成咖啡吸管與杯蓋回到咖啡廳使用，達到真正循環永續的理念。 2020年一場新冠肺炎疫情，造成全球各地封城、鎖國，不僅影響了民眾的日常生活，更造成醫療救護體系瀕臨崩盤。

鳴醫則是透過數位醫療的手段，以「FarHugs遠距抱抱」APP，打造有別於傳統醫療系統的線上心理看診平台，讓有需要就診的患者可以透過數位化的方式與醫生一對一看診，不僅增加醫療體驗與管理效率，更大幅減低了媒合諮商的成本。 面對充滿不確定、反覆無常的新現實，企業界勢必得面對這場「ESG」的臨時抽考，為促進企業ESG成效差異化，最大的潛在機會與訣竅就在於如何善用與本身就是以環境社會議題為創業訴求的社會創新企業進行合作，共同創造正面且共同分享社會影響力。單打獨鬥的策略不長久，怎麼把需求和解方更快融合，是企業在新現實中必須掌握的門道，能不能安然過關，適者存，不適者只好黯然退場。

(工商 )