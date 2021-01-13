御盟集團已經從房地產跨足飯店、餐飲和藝文中心的經營，該集團擁有位於高雄科工館生活圈的基地，原本規劃推出住宅，後來改變興建2到4房的酒店公寓，預定2022年第一季營運，未來，「御盟國際行館」將成為台北新光傑仕堡之後，全台最具規模的酒店式公寓，也是南台灣唯一的酒店公寓。

正常建商前仆後繼，湧入高雄和台南推出住宅建案之際，御盟建設集團則把位於九如路上、科工館正門斜對面的1,138.61坪精華地，打造成為酒店公寓，據了解，該酒店公寓將取名「御盟國際行館」，預計2022年第一季對外營業。

這也是御盟在建設本業之外，另一個多角化營運的策略，御盟集團目前已經擁有晶英國際行館、金馬賓館當代美術館、以及2020年獲得米其林認證的南山微風The Ukai Taipei，等於已經跨足飯店、餐飲和藝文中心。

御盟集團13日證實，「御盟國際行館」共有3棟地上15層樓、地下5樓的建物，共163戶，標準格局坪數54.87坪到75.51坪，規劃出租酒店公寓的格局有2、3、以及4房，房內備用基本生活所需家具及家電、公共設施規劃健身房、會議室、商務中心供住客使用，價格尚未確定。

御盟集團指出，御盟國際行館將是南部唯一酒店式公寓，除了結合集團特色營運之外，斜對面還有「國立科學工藝博物館」林蔭綠地達18.34公頃，而酒店公寓基地，就位於高雄市東西向的30米主要幹道上，往東為中山高速公路高雄交流道，5分鐘上交流道，快速前往南科等南台灣各大科學園區、以及工業區，往西為高雄車站71期重劃區，不管是搭乘台鐵、捷運，或是前往市區百貨商圈，都相當便利。

「御盟國際行館」基地是2017年4月以每坪約92萬元取得，未來營運之後，將成為台北新光傑仕堡之後，全台最具規模的酒店式公寓，也是南台灣唯一的酒店公寓。

該基地所處的高雄科工館生活圈，御盟建設在2010年就推出科工館第一排的「御花園」大樓住宅，當時每坪成交價就超過28到30萬元，創下區域高價，目前，許多建商也在該區推出大樓建案，隆大、城揚、與宏碁建設合作推出「愛上城」，遠雄建設也將在今年推出322戶、總銷約60億元的大樓住宅預售。

(工商 )