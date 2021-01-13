國際美元轉弱，主要亞幣紛紛反彈，加上台股大漲，外資匯入擴大買超，多方力道齊聚推升新台幣，盤中衝抵27.938元，再創23年半新高，尾盤央行進場調節後，終場收在28.445元兌1美元，升值縮小為3.6分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.82億美元。

外匯交易員指出，北部醫院發生院內感染事件的利空，經過一日後即快速消退，台股重啟攻勢大漲269點，再創新高的15,769點，外資也匯入擴大買超台股155億元，但在老大（央行）發出臉書貼文後，出口商拋匯恢復正常量能，也使新台幣升勢趨穩，但盤中仍連續七個交易日見到27元價位。

外匯交易員認為，目前國際疫情仍持續加重，期待疫苗擴大接種後，能即時發揮穩定的效果，且美國政治變數風險消除，民主黨完全執政的新局，有利風險性資產行情向上，預料外資應是偏向匯入，搶攻台股這波新高行情，激勵新台幣短線欲弱不易，仍有賴央行進場穩定匯率。

(工商 )