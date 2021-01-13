藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」由京倫集團經營，集團董事長李俊琳、胡白玫夫妻與新加坡女富商李承恩有多起投資糾紛。其中，夫妻倆變造銀行存款餘額證明單來矇騙李女，台北地院依偽造文書判李男5月、胡女4月徒刑，均得易科罰金確定。

李承恩20多年前在美國認識胡白玫，自2011年起斥資數十億，陸續參與李俊琳、胡白玫介紹的多筆投資案，後來卻發現包含「英倫產後護理之家」在內的投資標的或款項遭李胡夫妻侵占，憤而提告。

其中，李胡夫妻2012年間以投資北市小南門附近國有地名義，邀李承恩出資共6.1億元，最後未標得土地，李胡夫妻卻未歸還投資款，挪用其中約4億元填補自家財務缺口，台灣高等法院去年11月依共同業務侵占、共同背信等罪判李俊琳5年8月、胡白玫5年2月徒刑。

投資期間，李胡夫妻為應付李承恩查帳，於2012年12月間變造銀行的「存款餘額證明單」，將餘額改為4.1億餘元，透過不知情員工以電子郵件傳給李承恩，另涉犯偽造文書遭起訴。

北院考量李胡夫妻無前科，本件偽造文書犯行不算重大，且夫妻倆符合自首要件等情狀，以簡易判決處李俊理5月、胡女4月徒刑，得易科罰金15萬、12萬元；檢察官認為刑度過輕提起上訴，但北院二審合議庭認為一審認事用法、量刑均無不當，駁回上訴，全案定讞。

(中時 )