港股今日高開，隨後走勢反覆；投資人衡量美國長期國債收益率和美經濟復甦前景，另美總統當選人拜登稱將推動數兆美元刺激計畫。

周三香港恆生指數收跌41.15點或-0.15%，為28235.60點。國企股(H股)跌32.79點或-0.29%，為11184.90點。醫療保健表現最差，跌2.03%。

重量級個股漲跌不一，阿里巴巴漲1.72%；騰訊漲1.01%，小米跌1.34%，美團跌1.9%，京東跌1.8%。

聯想集團大漲9.68%，報8.83港元；聯想控股漲6.75%。聯想公告，擬發行中國存託憑證(CDR)，並且在上海科創板申請該憑證的上市

富智康大漲18.5%，報1.22港元，盤中曾一度大漲逾30%。媒體傳出富士康將與吉利汽車母公司吉利控股成立合資公司，為第三方汽車代工生產，雙方將很快宣布該消息。而本周一吉利汽車才與百度共同宣布，共同成立一智慧汽車公司。若富智康消息屬實，為百度代工智慧車不無可能。

同屬富士康的鴻騰也大漲10.8%，收報2.88港元。

吉利汽車則小漲1.1%，報32.7港元。

(時報資訊)