科技網站《The Verge》報導，消息人士透露，為了推進自行打造電動車的計畫，蘋果去年上半年曾經與加州電動車新創公司Canoo開會協商過，兩家公司討論了從投資到收購等數個選項。

知情人士透露，Canoo開發的可變換尺寸電動車平台，即所謂的「滑板平台」（skateboard）引起蘋果的高度興趣。

這個平台與其他新創公司及大型汽車製造商開發的平台不同，因為它整合了更多的汽車電子設備，進而在機艙設計方面提供更大的靈活性。此外，Canoo的平台配備「驅動線控」（steer-by-wire）技術，亦提高設計的靈活度，並且在業界尚未廣泛採用。

消息人士表示，Canoo對獲得蘋果的投資更感興趣，導致最終談判破裂。Canoo之後透過與一家在那斯達克上市的空殼公司合併，在2020年底搖身成為一家上市公司。國巨與宸鴻兩家台灣上市公司也是Canoo的投資者。

日前路透社報導，蘋果正在與現代汽車協商，準備最快在2024年生產無人駕駛電動汽車。過去幾年來，蘋果代號「Project Titan」的汽車發展項目已歷經多次調整。據媒體報導，蘋果現在已將重點重新放在自己造車上，也一直在與小到像Canoo這樣新創公司，以及大到像現代汽車這樣的汽車製造商協商，希望能將自動駕駛電動車的技術設計與製造等業務外包。

(時報資訊)