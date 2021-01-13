合勤控(3704)旗下合勤科技今(13)日宣布，北歐挪威電信(Telenor)採用合勤5G NR戶外型路由器NR 7101以部署全球速度最快、規模最大的5G固定無線接入網路。

挪威電信為北歐斯堪地那維亞半島第一個5G移動網路營運商，正在對其現有網路基礎設施進行現代化升級，計劃在2024年前達成在挪威境內全面提供5G網路服務的目標。

挪威電信於2019年5月首次宣布無線寬頻服務，同年與愛立信合作建置全國5G無線電存取網路，挪威電信此次選擇與合勤建立合作關係，也象徵著該公司持續努力以5G升級用戶連網體驗。

合勤的5G NR戶外型路由器NR 7101採用先進天線技術，協助挪威電信提供用戶高速無線連網服務。挪威電信表示，創新的技術、高效率的在地服務及合作模式，是其選擇與合勤合作的主要原因。

挪威電信固網和電視市場行銷長Camilla Amundsen表示，挪威電信致力於為個人和企業用戶提供更快的速度和更高的頻寬，用戶透過信賴的網路營運商，使用創新科技產品和物聯網設備連網時，總期待任何地方都能獲得最佳的訊號覆蓋，FWA支援愈來愈多個人或家庭在家工作與學習等需求；其他諸如視訊會議、互動式學習、企業雲端應用、影音串流與線上遊戲的需求與日遽增，帶動大量的寬頻上網需求。因此，FWA是Telenor進行網路基礎設施現代化升級的重點項目之一，此次與合勤的雙邊合作，將能滿足用戶這一需求。

Amundsen進一步指出，合勤正協助挪威電信升級挪威國內用戶網路服務，以實現此次速度居全球之冠、規模最大的5G FWA部署計畫。

合勤科技總經理林錦蘭表示，挪威電信是5G的業界先驅，率先為用戶部署下世代、前瞻性的現代化網路。合勤將在挪威電信全國性的5G網路布建計畫中扮演至關重要的角色，針對FWA的優勢，林錦蘭也進一步指出，同時具備交期短、速度快和可靠性高等特質，讓FWA 成為許多客戶躍躍欲試的解決方案，而這並非僅限於現有的DSL客戶。

透過合勤的NR7101戶外路由器，挪威電信將協助用戶順利升級至5G網路，同時仍保有原4G連網的能力NR7101的彈性布建模式讓營運商不管在5G或4G網路下，都能提供最佳的速度，並確保4G基礎設施資本投資，在日後部署5G網路時仍可沿用。

(時報資訊)