思科今發布《未來工作力研究報告》（Workforce of the Future），顯示企業實施遠距辦公後，對員工產生多個正面影響，為未來工作場域規畫帶來啟示。該報告顯示，在新冠疫情發生前，僅有7％台灣員工在家辦公。然而，因疫情推動，企業實施遠距辦公之後，對台灣員工產生了正面影響。當中受訪台灣員工提出的三項重要優勢包括提高自主性（71％）、更多地使用視像通話（71%），以及快速使用創新技術功能以改善企業之間的聯繫（70%）。

根據思科《未來工作力研究報告》，台灣員工對遠距辦公的觀感十分正面。他們首三個最大的感受包括：49%覺得更被賦能、39%認為變得更健康，以及37%表示更快樂。

回顧過去數個月，超過一半的受訪台灣員工（67%）現時已更了解在家工作的好處及挑戰。有68%受訪台灣員工認為儘管團隊成員分散各地，也能保持團隊工作效率。同時，有67%台灣受訪員工希望繼續減少出勤，認為這對環境較佳。另外，67%台灣受訪員工表示遙距工作使其有機會更佳地管理身心健康。

受訪台灣員工被問及僱主在遙距工作期間提供的支援，有55%認為線上會議結合能強化團隊緊密協作的數位工具，是非常理想的；亦有51%台灣員工在實施遠距辦公之後，希望未來能以視訊軟體或其他通訊工具取代電話會議及實體會議。因此，當企業實施遠距辦公時，導入合適且安全的通訊協作平台，將是台灣企業確保員工遠距辦公順暢的重要任務。

展望2021對僱主財政預算的期望，數據顯示，最多台灣員工（48%）認為公司應該增加網路安全防護的預算，使線上工作更為安全；排第二的就是，台灣員工希望企業引進相關科技，打造辦公室成為更安全的空間，以避免疫情擴散（47%）。

思科軟體、雲端暨合作業務部門總經理Hariharan S指出：「研究報告的數據指出遠距辦公有許多優點，為了讓員工保持生產力，並且提升團隊合作效率，企業應提供安全的數位設備、建立合適的管理方式及教育訓練，才能成功滿足員工轉換成混合辦公模式的需求。」

(時報資訊)