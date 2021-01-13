美國國務院宣布取消包括美國駐聯合國大使克拉芙特訪台在內的所有官員出訪行程，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書以「川普卸妝了」為題發文，諷刺川普是「靠化妝術撐起的政權」，卸妝後不堪一睹，並大酸「台灣的川粉政權和一堆川粉名嘴，現在海水退了，還不相信自己沒褲子穿，也是不堪入目。」

蔡正元說，美國國務卿蓬佩奧本來還意氣風發，要派人四處訪問，利用最後幾天花費納稅人的錢，製造已不存在的存在感，其中包括派金主大使(克拉芙特)來台。但是國會暴動後，川普集團已如喪家之犬，民主黨的反擊箭在弦上，蓬佩奧被迫取消所有浪費公帑的出訪，也取消金主大使訪台，連白宮發言人也判若兩人，原來的發言人濃妝艷麗，同一個人今天出現卻顯得老氣沉沉，被媒體挖苦說「白宮化妝師集體辭職了」。

蔡正元酸諷，白宮換老板，聯邦調查局也忙著搜集川普集團的犯罪證據，一個靠化妝術撐起來的政權，卸妝後真的不堪一睹。台灣的川粉政權和一堆川粉名嘴，現在海水退了，還不相信自己沒褲子穿，也是不堪入目。

(中時 )