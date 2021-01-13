年底到，內裝修市場旺，地板、隔間、衛廚浴設備等內裝修建材廠1月營運看漲，環泥（1104）生產隔間用的石膏板、國產建材實業（2504）白磚及預拌混凝土、科定（6655）及美喆-KY（8466）的木塑地板、惠普（8424）矽酸鈣板等「內裝修概念股」，廠商樂觀預期，1月業績應有一成左右的成長空間。

積極投入水泥、預拌混凝土、石膏板全建材服務的環泥，2020年預拌混凝土、石膏板的出貨成長都有2位數。環泥指出，去年增加的木纖維水泥板外牆產品，為全建材一條龍銷售增添助力，預期，2021年的1月，整體的營收就會有明顯的成效。

環泥今年也會擴充至少二成的石膏板產能，因應內裝修市場的成長。

裝潢建材廠科定2020年第四季營收已創新高；科定指出，此旺季效應可維持到農曆春節前。

台灣輕隔間市場超過百億元，國產建材集團看準國內輕隔間需求與商機，除原有的預拌混凝土、矽酸鈣板外，也在去年成立國宇建材投入輕質磚新事業。

國產建材、惠普，與國宇建材輕質磚聯手，聯手推出的高隔音複合式分間牆，預期2021年第一季的出貨量，在內裝修旺季、台商回流及科技廠辦建案增加下，預期會有2位數的成長。

在疫情衝擊下，美喆已加強國內市場的發展，2020年，台灣市場的銷售已見成長；2021年，在國內年底裝修市場旺季下，美喆樂見今年第一季台灣業務及出貨量的增加。

美喆指出，台南新廠下半年完成建置並陸續投入生產，有助於拉升美喆在石塑地磚市場競爭條件，創造新一波銷售表現。

(工商 )