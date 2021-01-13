中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）13日公布一份題為「2020年汽車工業經濟運行情況」的最新報告，稱近期晶片供應緊張問題將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響大陸汽車產業運行的穩定性。

該份報告指出，大陸市場汽車銷量自2020年4月份保持增長，全年銷量完成2,531.1萬輛，年增率雖收窄至2％以內，仍蟬聯全球第一。其中新能源汽車自7月份月度銷量年增率持續呈現大幅增長，全年市場銷量好於預期。此外汽車出口量在11月與12月連續兩個月刷新歷史紀錄。

報告還指出，2021年新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變，未來將有望迎來持續快速增長，但需要注意的是，近期出現的晶片供應緊張問題也將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響大陸汽車產業運行的穩定性。

近期包括福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒（FCA）以及豐田（Toyota）等在內的全球汽車廠商近期均表示，由於晶片短缺，決定將削減汽車產量。以豐田為例，受晶片短缺影響，其在廣州的部分生產線停產。

(工商 )