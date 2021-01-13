財政部國產署公告2020年第五批太陽光電土地標脫結果，六宗案件全數流標，為史上首次。官員分析，業者有可能還在觀望農委會新規定、躉購費率新制，還有持續經營手上現有標的，因此未投標。

考慮到農委會新規定讓光電市場充斥不確定性，國產署指出，若有必要將提報到行政院做跨部會溝通，盼能達標國產署2025年285MW目標。

農委會自2020年7月修正「農業用地變更使用要點」、影響光電政策。依照要點規定，自2021年起，2公頃以下的非都市農牧、林業、養殖用地，還有都市計畫農業區等地點列為重點項目，除非是零星用地或「2020年太陽光電6.5GW」計畫，否則都無法變更用途。

舉例來說，原本是農牧用地、就只能是農業或畜牧，不能再做其他用途如光電。換言之，國產署2公頃以下的太陽光電標的自2021年起大幅減少，因此光電業者轉趨觀望，暫緩投標。

2020年第五批太陽光電標租共有六宗土地，包括新北樹林案（0.83公頃）、屏東林邊案（0.19公頃）、屏東里港案（1.28公頃）、桃園觀音案（1.16公頃）、苗栗竹南案（0.25公頃）、台南歸仁案（0.19公頃），依照2020年躉購費率計算，合計每年售電收入為1,918萬元，20年商機為3.84億元。

(工商 )