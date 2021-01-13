高雄28歲陳姓男子愛戀大她7歲的張女，卻屢遭張女拒絕，並與53歲的阿林（化名）交往、同居，多次追求未果後，陳男心生不滿，暗夜闖入阿林住處，拿棍棒重擊阿林頭部，還持麵包刀挑斷他的手筋，高雄地院依殺人未遂罪判陳男6年徒刑，可上訴。

判決指出，陳男平時在工地打工，自認是張女的男友，卻數度遭張女拒絕，情緒受到極大影響，隨後還得知張女除了正與阿林交往外還共處一室，讓他相當不滿，便在去年7月間的深夜，趁著月黑風高之際，潛入阿林住處對他行兇。

當天陳男從苓雅區跑到旗津區的阿林住家，先以麵包刀割破紗門後，再伸手開鎖，潛入後看見阿林與張女同榻而眠，更是怒不可抑，持球棒往阿林頭部狠狠重擊，阿林驚醒後與陳男發生扭打，這時陳男卻拿出預藏在腰際的麵包刀對阿林揮砍，打鬥過程中陳男還不斷喊叫「我要殺死他！」，雖然阿林傷痕累累，但仍奮力將陳男壓制在地，直到張女報警，將陳男逮捕歸案。

雖然阿林逃過死劫，但仍造成他右手筋遭砍斷、左手與腿部也有多處擦挫傷，陳男被捕後坦承犯案，更坦言「無法忍受女友跟別的男人在一起」，高雄地院依殺人未遂罪嫌判處陳男6年有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )