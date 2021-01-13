2021年投資市場牛氣沖天，富盛投顧總代理的安盛投資管理新興亞洲資深經濟師姚遠指出，今年各國經濟政策將朝「正常化」方向邁進，但政府將採取審慎態度，確保政策的連續性、穩定性和可持續性，並避免因政策突然轉變而引起不必要的經濟波動。隨著增長勢頭恢復，預計2021年GDP增長率將顯著反彈至8％，且有稍為向上調整的可能。

安盛亞洲股票資深投資組合經理Simon Weston則指出，目前對亞洲股票市場前景維持樂觀，因為該區經濟將在外在因素支持下繼續復甦。隨著疫苗的推出，已發展市場將逐漸恢復，從而增加對亞洲出口的需求。整體而言，我們預期經濟活動將持續正常化，為受疫情影響最嚴重的領域（如旅遊及飯店業）帶來提振作用。

Simon Weston指出，大陸股票仍具吸引力。因為大陸經濟的復甦在區域內最為迅速。而作為疫情下的最大受益者，電子商務等「新經濟」行業增長更為迅猛。大陸將更重視醫療保健等領域，從而提高投資人的關注及興趣，推動可再生能源發展的政策亦將產生新的投資機會。某些行業的監管風險有所增加，最明顯的是金融科技，以及一些被指壟斷的互聯網企業。但長遠而言，其前景仍然正面，實力基礎並無減損。

Simon Weston指出，A股將繼續吸引外國投資人。2020年，多間大陸大型企業在香港交易所進行二次上市，香港作為大陸主要金融中心的角色進一步得到證明。在美國上市的大陸企業面對監管環境方面的不確定性，將增強香港作為中國企業上市目的地的吸引力。外國投資人對A股市場的了解及興趣日深，並越來越熟悉投資途徑。全球投資銀行對A股市場的研究覆蓋亦有所增強，為外國投資人提供更大信心。

安盛亞洲固定收益投資總監萬靖思（Jim Veneau） 則表示，與亞洲投資級債券相比，更偏好亞洲高收益債，因為利差已回升超過400個基點。但要注意到疫情期間顯現出部分企業信用狀態的疲弱，信用狀況亦變得更分化。BB 級高收益企業債，以及整體投資級別債券的價格較昂貴，但其表現亦較為穩定。

(工商 )