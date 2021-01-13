民進黨立委林淑芬等3人在立法院表決萊豬開放時跑票，全案已送到黨中央並交中評會處理；民進黨中常委陳茂松今在中常會中為3人叫屈指出，國會議員本來就有免責權，現在黨的處分比免責權還高等，且一罪兩罰，「安捏甘好？」但什麼叫做民主？過去連皇上都可抵觸，什麼叫言論免責權，現在與黨的主張不一樣，就可處理到這樣？

據轉述，黨團總召柯建銘隨後則重述當初黨團決議過程，並說移送中評會處理，這個沒有爭議。

民進黨今中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中報告，立院黨團已將萊豬開放表決跑票的林淑芬、劉建國、江永昌三人黨紀案移送黨中央，黨也會將此轉送中評會處理。

陳茂松會後受訪表示，他在常會發言，國會議員在國會免責權本來就有免責權，今天黨的處理還比國會免責權還高，暫且不論「一罪兩罰」，黨團要處分他們前，就不該處分，而該直接移送中評會。現在黨團處分了，才又追加這個，前面（已經停權）3年，後面又追加這個，安捏甘好？以前有這個先例？

陳茂松指出，他雖然很討厭林淑芬等人的跑票行為，但是現在常會又將本案送中評會，等於「又弄了一次」，對黨也是傷害，傷口又痛了一次，應該好好思考，要公道處理。

陳茂松強調，自己不是替這三人講話，「江永昌、林淑芬我連與他們講過話都沒有，連認識都不認識」。

他表示，如果表決前就說不只國會黨團紀律委員會處理，也會移送中評會黨紀處份，這三個人一句話都不用講。如果沒有，前面處份，後面又追加這個，安捏甘好？

(中時 )