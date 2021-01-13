黃金男雙李洋（右）、王齊麟（左）在YONEX泰國羽球公開賽首戰告捷。（資料照，台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

（17：30更新內文，補充周天成賽果）YONEX泰國羽球公開賽今天進入第二天賽程，台灣兩組男單、一組男雙共三組男將陸續登場，男雙「麟洋配」率先告捷，寶島一哥周天成經過三局大戰，16比21、21比10、21比14逆轉勝泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）。

睽違多時的首場國際賽，開局周天成努力適應場地及對手，在14比14平手後，坦農薩克連得3分稍微拉開差距，也趁勢拿下首局，第2局開局周天成連下2分，在一路領先的優勢下，周天成扳回一城，將戰局逼入決勝第3局。

決勝局一開始雙方拉鋸，但周天成靠著一波8比0攻勢拉開差距，最多曾15比4領先多達11分，至此坦農薩克以無力扭轉戰局，最終周天成在這場歷時54分鐘的苦戰勝出，晉級16強。

男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋稍早則在第1場地拚戰39分鐘，以21比13、21比18直落二擊退丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），取得雙方生涯交手第3勝。

(中時 )