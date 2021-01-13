國民黨籍立委魯明哲13日首度在臉書開設「魯蛋會客室」，邀請同黨立委、神力女超人許淑華合體談時事。針對桃園發生2起本土新冠肺炎個案，是否會影響中壢選民投票意願，魯表示，黨內不會特別預估，但會要求相關單位、投票民眾做好防疫，15日的選前之夜也會縮小規模，要求實名制入場並全程配戴口罩。

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，即將在16日舉行第三階段投票，罷免門檻為8萬1940票，國民黨也將罷王行動視為反萊克多巴胺美豬的首戰，但投票前夕卻傳出桃園疫情升溫，讓外界好奇此事是否影響人民投票率，導致罷王行動失敗告終。

「我們不會特別去預估這個。」魯明哲對此表示，防疫不分黨派、顏色，昨桃園發生兩起感染個案，黨內相當關注此事，除確保防疫作為與中央疫情指揮中心指示相符，也和市府衛生局雙重確認相關規範，強調會配合所有防疫措施，但對於疫情是否會影響罷王成功率則不去評估。

魯明哲說，投票前夕，罷王總部將在中壢區中正公園舉辦「罷王團結之夜」，為了民眾身體健康，活動將完全配合指揮官陳時中的指揮措施，採縮小規模、實名制入場，並要求民眾全程配戴口罩，相關團體前來也會在固定座位間設有區隔，拉開彼此距離，呼籲支持者配合工作人員指示。

(中時 )