美國萊豬進口引發民眾疑慮，南投縣政府所屬的農產運銷公司，保證使用國家認證標準的國產優質肉品；總經理周義雄表示，為慶祝公司由虧轉盈，回饋消費者，即日至2月11日，農曆春節伴手禮特價再打88折起優惠。

周義雄表示，目前毛豬拍賣價每百公斤7500元左右，春節期間毛豬貨源充裕，勢必穩定肉品價位，且都有獸醫師駐場檢查，無食安之虞，民眾不必恐慌。

周義雄說，來自南投的好味道「小豬露露」加工肉品，都是使用國家認證標準的優質肉品，絕對不用萊豬，是新年最佳伴手禮，讓親友吃得健康又安心；由縣府掛保證的南投縣肉品市場，不但成功轉型為國內第一家生產、生態、生活一體的「豬樂園」觀光園區，近年開發的膠原蛋白沐浴乳、好膽來洗頭、好膽賣皂等產品，都獲得全國優良產品金牌獎！

經理楊添貴、會計課長江素秋與行銷課長吳基豪表示，農產運銷公司是符合政府「農產品產銷履歷認證」，與CAS驗證的電宰場，每天進場拍賣的豬隻都要檢附「免疫證明」才能進場，並有防檢局駐場獸醫師，為食肉安全嚴格把關；迎接金牛年的新春禮盒，充滿文化氣息又可愛，香腸、醃肉、肉乾、肉乾絲等產品經HACCP驗證合格，送禮自用兩相宜。

(中時 )