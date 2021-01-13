人民幣兌美元在岸價13日收報6.4659元，較上日收盤價6.4670元上漲11個基點，單日漲幅0.02％。截至16點51分，人民幣兌美元離岸價報6.4582元，較上日158個基點，跌幅0.25％。

人民幣兌美元中間價13日報6.4605元，較上日報價6.4823元大漲218個基點，漲幅0.34％。

人民幣中間價大漲218個基點
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(工商 )

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