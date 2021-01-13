人民幣在岸價收漲11個基點 17:172021/01/13 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價13日收報6.4659元，較上日收盤價6.4670元上漲11個基點，單日漲幅0.02％。截至16點51分，人民幣兌美元離岸價報6.4582元，較上日158個基點，跌幅0.25％。 人民幣兌美元中間價13日報6.4605元，較上日報價6.4823元大漲218個基點，漲幅0.34％。 人民幣中間價大漲218個基點 見證歷史 台積電攻600元天價 台股再創15759點新高 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣在岸價 #收漲 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連結在地 建構城市文化風景 04:102021/01/13 焦點要聞 中鋼今開2月內銷盤價 穩健調漲 04:102021/01/13 產業．科技 《國際產業》進軍印度市場起跑 特斯拉在當地登記子公司 15:232021/01/13 財經 萊豬開放亂象多 豬價漲不停 民眾黨批政府三輸 14:122021/01/13 政治 台積電將挑戰600元天價 台股又攻漲百點 09:252021/01/13 財經 鈦白粉連七漲 生產商股價跟風 04:102021/01/13 全球財經 《集中市場》熱錢戰勝本土病例 三大法人買超205億元 15:232021/01/13 財經 B站已在港提交上市申請 計畫3月上市 16:112021/01/13 財經 PTT股板狂賀灌爆 台積只在半山腰 他喊年底神蹟價 14:452021/01/13 財經 讓民眾過好年 春節天然氣擬凍漲 04:102021/01/13 財經焦點 熱門股－亞諾法 外資加持價量揚 04:102021/01/13 證券．權證 財經熱門新聞 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 PTT股板狂賀灌爆 台積只在半山腰 他喊年底神蹟價 - 財經 半導體界今天最大條 外媒爆美巨頭求救台積電 - 財經 華新科大朗廠失火 被動元件供給火上加油 - 財經 - 工商 7-ELEVEN超萌三麗鷗醫療口罩 1／13開放會員限定預購 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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