立法院去年底處理萊豬進口相關法案表決，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌多次棄權未投票，與黨團決議不一致，遭認定「跑票」，民進黨團決議開罰3萬元、停權3年，並送黨中央處理。據轉述，民進黨秘書長林錫耀今在中常會報告事項提到，林淑芬等3人送交中評會處理。中常委預估，林淑芬等3人最低將面臨停權一年的處分。

針對林淑芬等3人萊豬表決與黨團不一致，民進黨團去年底黨團大會決議，3人停權3年並罰款3萬元，將無法選擇立法院委員會權利及參加召委、擔任黨團幹部，同時移請黨中央處理。

據轉述，林錫耀今在民進黨中常會提到，3人將送交中評會處理；但中常委陳茂松認為，國會議員有免責權，雖不贊同棄權的行為，但基於一事不二罰，中評會應該思考處分。

據了解，林淑芬等3人將移送中評會將面臨三種狀況，一種是中評會不予處理，但萊豬投票「棄權」引發黨籍立委不滿，預估中評會應會受理，不予處理的機會不大。

另種情況則是開除黨籍，但有中常委認為，開除黨籍處分太重，不太可能。最可能的處分是停權一年，一方面可以給黨團成員交代，另方面，因劉建國可能投入雲林縣長選舉，如果只停權一年，仍有機會代表民進黨出征，機會最大，實際懲處仍須待中評會討論後決議。

(中時 )