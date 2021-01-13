近日接連發生貨梯職災意外，已導致2名勞工死亡，職安署要求即日起只要有事業單位進行升降機維修的工程應至「危險作業線上通報系統」通報。（職安署提供／林良齊台北傳真）

近日接連發生貨梯職災意外，已導致2名勞工死亡，職安署要求即日起只要有事業單位進行升降機維修的工程應至「危險作業線上通報系統」通報，若未通報遭勞檢並發現缺失時，將以更高額度開罰，最重可處30萬元並勒令停工。

據統計，2019年升降機意外職災共有4件、2020年發生3件，而今年至今已有2件，包括昨天在新竹縣某公司發生維修人員被夾致死職災案，勞動部職安署署長鄒子廉率北區職業安全衛生中心人員前往災害現場實施檢查，初步調查發現主要原因為維修人員維修時未依標準程序作業而肇災，已經依職安法處以停工，並將追究雇主責任，對相關行為人涉觸刑法過失致人於死部份，將一併移請司法機關偵辦。

職安署指出，升降機為建築物昇降設備，依建築法令規定，其維修保養應由專業廠商指派專業技術人員施作，專業技術人員維修時務必依照標準程序作業，在切換手動模式並確認危害無虞後，才能進行維修，以免發生危害。

職安署職業安全組組長李文進表示，除了會加強宣導以外，未來從事升降機維修應至危險作業線上通報系統通報，否則如果勞檢發現有缺失時，將依裁量基準予以更重的處分。

(中時 )