民進黨今中常會邀請淡江大學未來學研究所所長鄧建邦以「疫情下遷移體系的人才流動：台灣與東南亞」為題專案報告；據轉述，桃園市長鄭文燦在會中分享處理這次桃園醫療人員感染一事強調，希望大家不要過度恐慌，一切就是聽指揮中心。

發言人顏若芳會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，台灣在疫情之下，能夠如常生活，經濟產業活動依舊，是相當不容易的事情。而在目前世界經濟秩序、全球產業鏈正在重組的關鍵時刻，台灣不但已經踏出國家發展戰略的重要一步，更具備吸引各方人才的優質土壤。

總統說，這四年多來，台灣把視野擴展到南方，強化台灣與東南亞及南亞國家的連結，在區域經濟、產業創新、醫療服務、公共工程及農業發展都有所斬獲。更以人為本與雙向交流為目標，推動多項友善政策，例如：就業金卡、外來人口統一證號等等，讓外國人才來台就業與生活更加便捷。

總統強調，未來台灣在疫情之下的發展，會越來越全面，與東南亞國家的人們交流遷移會越來越緊密與頻繁。台灣的經濟與人才除了全球化外，必須在重點區域繼續提升與深化。「面對這樣的趨勢，我要請大家放心，在過去四年多，我們已經打下不錯的基礎」。

她表示，政府也要快速調整，隨時因應疫情所帶來的各項改變。她知道要繁榮經濟，維持安定有品質的社會生活，需要各種不同技能的人才。面對新局勢，「你來我往」的跨國往來模式，未來也會成為常態。

總統表示，政府會提供更多元，更友善的政策，留住已經來到台灣的人才，也會進一步整合與改善目前分散的人力資源體系，讓它變得更完備，更能夠有效的匯聚來自各方的人才。

(中時 )