警政署13日發布高階警職異動，刑事局長黃明昭依外界先前預測接任高雄市警察局長一職，面對高雄市議員及媒體反彈，認為中央撤換劉柏良是不尊重地方，揚言要讓接任者接受「震撼教育」，黃明昭表示，會親自拜訪請教地方耆老、與各界加強溝通，以實際行動做好分內治安、交通工作，獲取民眾的信任及安心。

屢遭外界刻意放話，指蘇貞昌是為了幫他鋪路，日後循陳家欽模式接掌署長大位，黃明昭無奈地表示，自己曾任台北縣刑大大隊長，蘇揆時任縣長，兩人確實共事過，但他已不想一再重複解釋此流言。

黃明昭表示，若依流言所說長官要安排他擔任署長，此次大可把他調到新北市警局，或是7月接任台北市警局，一樣有資歷，且他在雙北服務過，對地方都熟，為何要把他調到人生地不熟的高雄？所以他只能聽從署長的安排，到高雄延續劉局長在各方面的佳績。

黃明昭說，妻子聽到他要調高雄，小小埋怨了一下，認為他從警生涯都在外面奔波，好不容易調回台北不久又要遠離家人，但家人其實都知道他是為了治安工作，也只能鼓勵他、做他最大的後盾。

(中時 )