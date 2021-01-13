黃明昭接高巿警長 高巿府要求無縫接軌 17:222021/01/13 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃明昭接任高雄市警局長。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署發布刑事局長黃明昭接任高雄巿政府警察局長，高巿府回應，中央基於整體考量的人事調動，市府會要求新局長持續打擊犯罪，讓治安工作得以無縫接軌。 高市府指出，巿長陳其邁高度肯定警察局長劉柏良任內積極任事、勇於負責，無論是治安或是道安工作都表現出色，也深獲不分黨派及基層員警肯定，陳其邁再次感謝劉局長在工作上的投入與表現。 六龜蓮霧受寒流災損 陳其邁訪視呼籲農友主動申辦 芝山岩古蹟惠濟宮 蓋電梯惹議 (中時 ) #高巿府 #無縫接軌 #警察局長 #陳其邁 #警政署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦金 連十年獲最佳ESG企業白金獎 04:102021/01/13 金融．稅務 東元醫院引進雙鏡聯合碎石術 04:102021/01/13 專題周報 《產業》工具機展實體6000攤、線上1000家 3月登場 15:572021/01/13 財經 貨物稅減免延長 車商不埋單 04:102021/01/13 生活新聞 方仰寧接任南市警局長 詹永茂吐真心話：不免感傷 14:412021/01/13 社會 曾爆檢疫所地點挨轟 柯：我講就變洩密 15:392021/01/13 政治 百德接單回溫 今年營運可望優於去年 10:092021/01/13 財經 網傳南部某醫院拉封鎖線管制 高市府已截圖送辦 14:482021/01/13 社會 環保悲歌 日治時期唯一水源快變臭水溝 15:072021/01/13 生活 CES／AMD發表Ryzen 5000系列行動處理器 16:502021/01/13 科技 2021螺絲盃青棒賽 陳其邁鼓勵選手享受比賽 15:552021/01/13 寶島 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 巧遇柯P現身萬華知名小吃 網驚：老闆娘好正 真實身分曝光 - 地方萬象 社會10點檔》颱風夜車墜崖 夫妻人間蒸發12年 認罪詐保6400萬 - 社會 露營車不爽付4千元拖吊費癱瘓合歡山 路人掏錢贊助網罵翻 - 社會 官二代高通工程師狂劈26女 女警官女主管全淪陷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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