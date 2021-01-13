警政署發布刑事局長黃明昭接任高雄巿政府警察局長，高巿府回應，中央基於整體考量的人事調動，市府會要求新局長持續打擊犯罪，讓治安工作得以無縫接軌。

高市府指出，巿長陳其邁高度肯定警察局長劉柏良任內積極任事、勇於負責，無論是治安或是道安工作都表現出色，也深獲不分黨派及基層員警肯定，陳其邁再次感謝劉局長在工作上的投入與表現。

(中時 )