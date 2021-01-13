台東市天后宮主辦2021年元宵遶境，因應防疫措施，陣頭報名將採實名制，各宮廟限50人。圖為元宵遶境活動照片。（莊哲權攝）

台東市天后宮主辦2021年元宵遶境，因應防疫措施，陣頭報名將採實名制，各宮廟限50人；此外，今年將落實評分制度，評比最差的隊伍，將不給予2萬元補助。

天后宮12日舉辦元宵遶境說明會，會場湧入近80所宮廟，大家都想把握這年度盛事。天后宮董事長林有德表示，因應防疫，將採實名制報名，必須填寫真名，活動由1月15日起到2月18日受理報名，2月19日抽籤決定順序。縣府民政處強調，宮廟必須為遶境人員投保意外險，每個報名隊伍才能領取補助費2萬元。

天后宮表示，希望參與隊伍記取去年底台北青山祭遶境的缺失，因此活動期間路線上禁設臨時壇、不歡迎鋼管女郎車參加、也不能有血腥動作，並禁止施放3.5吋高空煙火，違反相關規定者，將列入黑名單，3年內禁止再度報名。

遶境委員會總幹事林崑成指出，去年曾有宮廟的遶境者被炮炸重傷，住院1個月，但領不到保險費，原因就在於炮炸地點在路線之外，不在承保範圍，所以，也請各宮廟依路線行進，才有保障。

今年依傳統模式將舉辦在元宵及次日2天，首日中午在四維路出發，解散點在南京路；隔天晚間6點進天后宮，各陣頭都可在這兩個點表演；2天結束時間都在當天晚間12點，就算尚未走到終點，也應就地解散。

(中時 )