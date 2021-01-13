國1北上台中豐原段12日深夜發生死亡車禍，26歲黃男駕駛小客車載3名友人北返苗栗，在國1北上168公里處疑因蛇行變換車道，連續超車失敗後撞上路側護欄，接著失控翻滾9圈，造成1死3傷事故。據了解，車上4人皆為國立聯合大學學生，其中遭拋飛的阮姓男子人緣極佳，師生接獲噩耗難過不已，校方並將安排班上學生進行心理輔導。

聯合大學祕書室組長羅詩欽表示，4名二年級學生皆非苗栗人，利用期末考後空檔，結伴駕車到台中遊玩，北上返回苗栗行經國道1號168公里豐原交流道，突然失控翻覆，後座阮姓同學遭拋飛車外，送醫仍傷重身亡，其他3位同學則皮外傷。

當晚校方接獲消息，學務長與軍訓室主任立刻連夜趕抵豐原醫院了解狀況，安撫學生，並協助家長處禮後續事宜。羅詩欽指出，阮姓同學在班上人緣極佳，成績優異並擔任班級幹部，廣受同學喜愛，學校師生得知噩耗備感遺憾、難過，校方並安排團體諮商輔導，助同學調適心情。

(中時 )