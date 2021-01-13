雲林縣虎尾科大與中華電信、威力工業聯手，加速台灣實現5G智慧工廠。（張朝欣攝）

全球5G部署如火如荼進行中，各產業都希望在5G時代奪得先機。為協助台灣產業加速導入5G，威力工業網絡公司13日捐贈最新開發的工業物聯網產品給虎尾科技大學，結合中華電信的5G系統，共同推動台灣5G智慧工廠的發展。

威力工業執行長施作君、虎尾科大校長覺文郁與智慧機械中心主任沈金鐘、中華電信雲林營業處總經理張文圖與科長黃瓊芬，13日在虎尾科大行政大樓舉辦「5G智慧工廠合作備忘錄」簽署儀式，宣示3方合作開發5G智慧工廠解決方案的決心，幫助台灣產業提升競爭力並與世界接軌。

虎尾科大表示，將利用中華電信的5G企業專網、MEC資料大數據分析、VR企業應用及物聯網平台等方案，結合校方智能機械與智慧製造研究中心，整合各廠牌的CNC機台與物聯網閘道器，以監控機台、進行大數據分析、建立AI人工智慧模型，加速設備檢修與維護，打造完整的5G智慧工廠解決方案。

此計畫可透過感測器到私有雲管理平台，預測故障、提高產線靈活性，藉此達到最佳化產能。最終目的是建立與複製虎科大與客戶端的5G智慧工廠實驗測試與示範場域，為工廠提供客製化服務，並透過技術轉移，將5G智慧工廠解決方案推廣至國內產業與海外市場。

威力工業表示，捐贈自主研發的5G邊緣閘道器、感測器閘道器，整合了美國SCADA大廠SCADA軟體的ORing PaaS雲端平台，可為5G智慧工廠提供聯網設備與數據分析的SCADA平台。

ORing PaaS雲端平台能為所有聯網裝置提供強大且簡便的管理控制平台，使用者可以利用威力工業的物聯網閘道器連結各種終端設備，例如智慧路燈、機器手臂、觸控螢幕等，再使用雲端應用程式進行操作。

中華電信公司則是台灣首家取得5G執照並率先推出5G服務的電信商，強調透過此次的產官學合作，台灣的5G智慧工廠將能加速開花結果。

(中時 )