彰化交流道特定區第四次通盤檢討前首場座談會。（吳敏菁攝）

彰化交流道特定區第四次通盤檢討前首場座談會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府辦理「變更高速公路彰化交流道附近特定區主要計畫案」第4次通盤檢討前公告，13日首場公聽會登場，彰化市長林世賢訴求大規模改變，提出劃設700公頃產業發展專區、300公頃住商區，並發起連署，指出這是彰化發展的關鍵，縣府表示沒有預設立場，現階段廣納民意。

彰化彰化交流道特定區1963公頃，包括彰化市、和美鎮、花壇鄉和秀水鄉，72％屬農業用地，第3次通盤檢討無人申請變更，時隔不到5年，快馬加鞭進行第4次通盤檢討。

13日首場座談會登場，彰化市長林世賢直指，全國沒有都市計劃區內農業土地還佔72％，通盤檢討絕對必要，且關係彰化未來發展，錯過了起碼再等50年，訴求大規模改變，提出劃設700公頃產業發展區、300公頃住商區，才可以讓彰化脫胎換骨。

林世賢還發起縣民聯署，指出彰化交流道特定區，兩個高速公路交會，是產業改變的關鍵，打造物流中心最好地段，從國土規劃角度，還缺1200至1600公頃工業用地，劃設產業特區，絕不會閒置，且特區內有1500家未登記工廠、也是重金屬汙染最嚴重的區域，一定要有前瞻性規劃，唯有大面積改變，才能爭取增設側車道，解決國道1號塞車問題，也讓土地更具有價值。

林世賢呼籲，不僅是地主，全縣民都要關心這次通盤檢討，過去彰化已錯失兩次機會，第1次是中科落腳台中，吸引5萬就業機會，第2次台積電在台南蓋晶圓廠，吸引4萬人就業機會，因為彰化沒有準備好，不合理的都市規劃要解決，第3次通盤解討，產業區劃6處發展特區共255公頃，祭出優惠放寬整體開發，結果申請掛零，沒有成效，這次必須大刀闊斧

。

議員李成濟、溫芝樺、吳韋達、陳銌銌、白玉如都出席關心，民眾發言踴躍，指出宣傳不夠，臨時朋友通知才知有座談會，更指出紙上談兵多年，不能讓彰化人再失望。

第4次通盤檢討，彰化縣政府擬定草案，包含國道1號以東、金馬路以西劃定住商專區，並在區內規劃8處作為產業專區，總面積480公頃。

建設處強調，縣府並沒有預設立場，充分蒐集各界意見後，納入檢討規劃，意見表可向縣府城鄉計畫科和相關公所索取，也可上網公告下載。

(中時 )