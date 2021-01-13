香港女星林芊妤（Coffee）擁甜美外型和豐滿上圍，童顏巨胸的她，還因此被受封是「港版瑤瑤」，雖然31歲林芊妤已升格當媽，不過天生麗質的她依舊俏麗有型，林芊妤也樂於展現好身材，不過林芊妤近日就因單穿小背心、抱兒子，而遭網酸她色情，對此，林芊妤則直接豪曬好身材，PO性感露半球照回擊。

林芊妤近日在IG限時動態曬母子日常，只見林芊妤穿運動Bra、手抱熟睡的兒子，畫面相當溫馨，但林芊妤卻被網留言酸她色情，對此，林芊妤昨（12日）則在網上傳露半球的性感照，只見她辣穿低胸、細肩帶小背心，半顆酥胸直接外洩，連林芊妤胸上的黑痣也看得一清二楚。

林芊妤展現高EQ曬性感照回擊酸民，但網友早已看不下去，紛紛留言替林芊妤抱不平：「穿少少就叫色情？」、「有會欣賞的人才能知道，性感也是一種美 而不是色」、「美在自亮 靓在自信」。

其實林芊妤已不是第一次因身材引發討論，她過去就曾因穿太低胸抱兒子，而遭網質疑走光，對此，林芊妤強調，她把影片重複看了很多次、也和老公討論，兩人都覺得沒有問題，而林芊妤原本想把影片刪除，不過老公則反問「為何將別人想法放自己身上」，才讓林芊妤恍然大悟，同時，林芊妤也加碼曬露臀照，並霸氣寫下：「本小姐 愛露就大大方方的露出來，又不是什麼羞恥的事」。

(中時新聞網)