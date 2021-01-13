證交所指出，富邦VIX ETF（00677U）截至1月12日，其近30個營業日平均單位淨資產價值（NAV）為2.98元，較最初單位淨資產價值20元累積跌幅達85.12％；倘若NAV掉到2元以下，則須啟動終止上市及清算程序，提頭投資人應注意未來NAV變動情況，謹慎評估終止上市風險。

證交所表示，台灣ETF商品日益多元，吸引愈多投資人參與市場，惟證交所提醒，投資人應充分認知各類ETF特性及風險，並隨時注意市況變化。邇來有期貨ETF出現溢價率超過30％，且NAV連續下跌的情形，證交所表示，NAV代表ETF所持標的之價值，若以過高於NAV的市價來買進ETF，恐須承受較大的價格波動風險，且期貨ETF單位淨值過低，還可能觸及信託契約終止門檻並面臨終止上市，籲請投資人審慎評估價格之合理性，避免承擔過高的投資風險。

證交所說明，有些ETF並非投資一籃子股票或債券，而是以操作期貨為主，例如期貨ETF、槓桿型及反向型ETF。這些類型的ETF不但價格波動通常較大，且可能由於期貨合約須定期轉倉、投資部位須每日重新平衡等因素，易衍生交易費用，加重基金的成本負擔，長期而言不利於報酬表現，只適合做為短期交易工具。再者，有些從事期貨交易的ETF，可能受到期貨價差收斂及轉倉成本的影響，導致淨值持續減損，投資人須注意交易風險，切勿以逢低進場的心態來投資。

依現行規範，期貨ETF如最近30個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％，或基金平均淨資產價值低於新臺幣2,000萬元，期貨信託事業應報金管會核准後終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

證交所強調，以富邦VIX ETF為例，截至1月12日，其近30個營業日之平均單位淨資產價值為2.98元，較最初單位淨資產價值20元累積跌幅達85.12％。富邦投信已依證交所規定於其網站揭露相關資訊，倘若NAV持續偏低，達上述終止信託契約標準，則須啟動終止上市及清算程序。持有該檔ETF的投資人應注意未來NAV變動情況，謹慎評估終止上市風險。

證交所強調，有關ETF投資風險的說明，可參考證交所網站ETF專區的簡介，該專區商品資訊頁面也提供公開資訊觀測站（MOPS）、基本市況報導網站（MIS）及發行人網站之連結，方便投資人查詢各檔ETF每日收盤淨值、盤中預估淨值及折溢價等資訊。證交所呼籲，投資人務必確實瞭解金融商品的特性及風險，考量自身財務能力及投資目標，選擇適合的ETF商品，並隨時留意市場變化及相關資訊。

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