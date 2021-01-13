農曆春節即將來臨，根據統計，近十年大陸股市在春節前後，上漲勝率都高達70至80％，顯示目前正是卡位元月行情的最佳時刻。投信法人認為，儘管疫情尚未結束，但整體情況仍屬可控，加上去年經濟基期壓低，今年成長復甦可期，將為陸股創造絕佳的投資機會。

根據CMoney資料統計，近10年上證指數在農曆新年封關前20個交易日，上漲勝率達50％，近10個交易日，拉高到70％、平均漲幅0.34％；而新春開紅盤後10個、後20個交易日，上漲勝率再上揚到80％，平均漲幅也分別放大到1.66％、3.77％。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，據往年經驗，大陸股市都有所謂的新春元月行情或春季躁動之說，也就是春節前後一個月，通常會有好表現。而觀察目前時序已來到1月中旬，距離農曆春節約一個月左右時間，顯示近期正是卡位元月行情的最佳時刻。

張帆指出，去年受到疫情影響，導致第一季大陸經濟陷入負成長，元月行情同步失靈。雖然現在疫情仍尚未結束，但是在官方嚴格控管下，再出現如去年初的失控機率應當不高。投資人反倒可留意，去年經濟基期壓低，今年可望出現較高的成長率。

大陸今年經濟回溫的主要理由有二：一是各國疫情再度惡化，而大陸疫情有所改善，工廠率先復工，成為關鍵少數的供應商；二是「十四五規劃」起步，今年3月的全國兩會上，將公布更多的細節、量化指標，嘉惠相關產業。

張帆認為，伴隨經濟成長復甦，將為陸股創造絕佳的投資機會。特別看好具長期產業競爭實力、估值優勢的藍籌金融股、醫療與核心消費等類股；及受惠政策調整、結構性轉型機會下的新創產業，如：互聯網、創新醫療、新能源等。

(工商 )