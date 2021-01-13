持續送暖不間斷！由精湛建設及台灣行動菩薩助學協會共同籌辦的「送愛心到人間」活動，不畏疫情、連續舉辦22年！今年因考量疫情影響，雖然取消大型圍爐餐會、改成溫馨熱鬧的捐贈儀式，惟百家企業與個人依舊愛心滿溢，眾人匯聚的善款合力送出包括4部交通車、1部8人座休旅車等價值750多萬元的禮物，讓受贈的10個社福團體感動不已！

活動發起人-精湛建設總經理陳志聲表示，配合防疫政策，雖然必須忍痛取消團圓餐會，但所有參與活動贊助的善心企業與個人，心一樣熱情，那份真誠的關懷是澆不熄的，所募得的款項，仍依照每個社福單位實際需求添購設備捐贈；「已經準備好要給慢飛天使們的新年禮物及紅包，也將專車分別送至各個社福單位」，在寒冷的冬天，要將所有主辦單位協辦單位暖暖的愛，散播到傳愛單位的每一位老師、志工、家長、慢飛天使們身上，給他們最溫暖的愛與關懷。

「送愛心到人間」活動規模雖然縮小，但陳志聲依舊變裝上陣擔任最佳主持人，舞台上超大版的大紅包，打開裡面都是社福單位最需要設備，而在全場驚呼聲中最高潮的是，陳志聲與現場所有來賓一起爆破10顆超大氣球、揭開眾人關注的神秘禮物！

在滿天飛揚氣球中，神祕禮物終於揭曉，包括4部交通車及1部8人座休旅車、電腦設備、醫療輔具設備、冷氣設備、升降式擺位椅、專業淨化排煙設備、數百項孩子們所需的輔具及輔助器材、百部筆電及數十台家電設備、可自製輔具用的3D列印機、65吋液晶電視、單眼相機、空氣淨化機、殺菌機以及聲光刺激學習器與語言溝通輔助設備等750多萬神祕禮物，贈送給今日受邀的10個社福單位，讓活動現場為之沸騰！

今年邁入第22年的「送愛心到人間」活動今日邀請了彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊甸基金會、瑪利亞基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等10社福單位師長及慢飛天使代表。

陳志聲表示，第22年「送愛心到人間」活動由精湛建設、龍寶建設、磐興建設、台灣行動菩薩助學協會、勝群金屬、中揚光電、裕元基金會、燕景基金會、精英電腦、禾安投資、欣向美牙醫、精銳建設、寶輝建設、壕錀企業、宏全國際集團、香港傳誠集團、美加醫美、LARGAN等32個共同主辦單位及68家協辦單位共同籌辦。

此外，由各社福單位選出長期為慢飛天使們辛苦付出的25名年度績優志工，今日也獲得自動洗手機的鼓勵。活動尾聲，在現場大合唱-「感恩的心」的旋律中、感動溫馨落幕！

(工商 )