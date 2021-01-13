Apple（黃暐婷）近日為好友丫頭（詹子晴）桌遊店站台，她與牙醫男友趙國翔穩交近一年，婚事進度一直是外界關注焦點，談及此事她甜笑表示：「我們工作都很忙，結婚的話應該要再等等。」丫頭聽完好意緩頰：「我都長跑9年，妳也再等9年吧。」沒想到Apple花容失色直呼：「我不要，雖然真的不急，但也不用等到9年吧，再9個月還差不多。」

Apple坦言與男友現階段專心拚事業，雖然以結婚為前提在交往，但仍覺得不要給彼此太大的壓力。被問到男友去年底受訪提及已計畫求婚，她無奈笑說對方太單純，「哪有人會單純到真的給媒體確切時間，我就說到時候一定會被逼問，何必要這麼累呢」？丫頭以過來人身分相勸，「感情好又沒有一定要結，為什麼要這麼累呢」。

至於有無機會先有後婚，Apple害羞回答：「很多事情就是順其自然，我們沒有設限啦。」丫頭發揮幽默感說：「Apple（指水果）平常都會帶套啊，但偶爾會買到沒有帶套的。」讓Apple尷尬又好笑。

(中時 )