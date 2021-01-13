宏碁今日宣布旗下數款電競筆電進行升級和更新，更新機種包括Predator Triton 300 SE、Predator Helios 300和Acer Nitro 5。全面升級的Predator Triton 300 SE和Nitro 5筆電將搭載全新第11代Intel Core H35系列處理器，提供超便攜筆電效能；其中，Predator Triton 300 SE和Predator Helios 300將配搭載NVIDIA GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，並加上螢幕刷新率及散熱技術等一系列功能再升級。

最新NVIDIA GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，採用NVIDIA Ampere 架構能顯著提升效能高達2倍，且導入專用於輕薄型筆電的第三代Max-Q技術；此外，亦能提供《電馭叛客2077》及其他頂級遊戲令人驚豔的光線追蹤遊戲體驗，並提供創作者使用數百種強化顯示技術的應用程式，以發揮無以倫比的創作內容。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示：「隨著第五代AeroBlade 3D風扇和相關散熱技術的研發，我們很高興為旗下輕薄便攜的Predator Triton系列添加更多性能。Predator Triton 300集結全新第11代Intel Core H35系列處理器和NVIDIA GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，專為超便攜遊戲而設計，同時為需要在遊戲以外提高工作效率之專業人士提供長達10小時的電池續航力。」

Predator Triton 300 SE – 便攜外型、不凡內在

新一代Predator Triton 300 SE（PT314-51s）擁有17.9mm厚度、重量1.7公斤，極簡俐落的全金屬機身中，搭載最高第11代Intel Core i7 H35系列Special Edition處理器，提供高達5 GHz性能以及NVIDIA GeForce RTX3060筆記型電腦GPU。此外，更配備最新第五代AeroBlade風扇和宏碁Vortex Flow散熱技術的雙風扇冷卻系統，可在遊戲過程中有效控制溫度；新一代AeroBlade金屬風扇具有能增加氣流量的扇翼設計和創新導流罩，該導流罩能減少亂流並將氣流重新導向重要元件，使性能比起上一代提升10％。宏碁Vortex Flow散熱技術的設計理念，旨在於機身內部創造氣流動力，由導熱管、排氣孔和一對策略性放置的風扇相輔相成，增強中央處理器、顯示晶片和其他關鍵元件的散熱效果，提高整體性能表現。

無論是玩遊戲還是看電影，Predator Triton 300 SE的14吋FHD螢幕都可以為玩家帶來極致享受，螢幕由三邊窄邊框包圍，具有144 Hz的螢幕刷新率，10小時的電池續航力。更讓玩家可以靈活地在遊戲之外進行學習、或者沉浸在自己喜歡的串流影音之中。Predator Triton 300 SE配備3區RGB背光鍵盤，以及DTS：X Ultra音響系統則通過提供清晰和諧的音效來協助玩家追蹤敵人躲藏位置。Predator Triton 300 SE採用Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650，並具有充裕的連接埠，包括Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2和HDMI 2.1。升級版PredatorSense及Turbo鍵能讓玩家即時控制風扇速度，並能在工作及編輯內容時亦可選擇更安靜的模式，或是功能強大的遊戲設置。

Predator Helios 300 – 快速流暢、面向未來的遊戲體驗

全新升級Predator Helios 300（PH315-53）配備最新的NVIDIA GeForce RTX 3080 筆記型電腦GPU和最高達32 GB的DDR4記憶體，強勁性能讓玩家得以在最新的遊戲、甚至下個世代的遊戲中馳騁自如。此外，Predator Helios 300的關鍵內部元件為其240 Hz IPS螢幕提供3毫秒的快速反應時間，提供流暢的視覺效果；而DTS：X Ultra音響系統和3D模擬環繞音效則可提供更身臨其境的體驗。Predator Helios 300更配備宏碁量身打造的AeroBlade 3D風扇，且能透過宏碁的CoolBoost技術進行調節，以確保關鍵區域持續降溫。

Acer Nitro 5 — 沈浸於遊戲之中

新品搭載超高規格第11代Intel Core H35系列處理器、NVIDIA GeForce GTX GPU和高達32 GB的DDR4 記憶體，提供暢玩熱門遊戲所需的所有性能；並設置一對M.2 PCIe / SATA SSD硬碟插槽，為想要暢玩各種遊戲的熱血玩家們提供充裕的儲存空間。除此之外，針對需要安靜運轉或提升效能的使用情況下，內建的NitroSense應用程式讓使用者能夠更方便地檢查系統溫度、調整風扇速度等。

Nitro 5帶給玩家絕佳體驗不僅是來自於遊戲過程中的性能優勢，也來自於極簡利落的機身和超窄邊框設計，可實現80％的螢幕佔比。筆電螢幕具有144 Hz的刷新率和3 毫秒的反應時間，可提供零模糊的遊戲體驗；其300尼特[1] 亮度的面板可呈現鮮豔的色彩，讓遊戲栩栩如生。此外，Nitro 5配備一對風扇和四組排氣口設計，無論進行何種任務，宏碁在散熱管理方面的創新技術皆可確保筆電持續保持降溫運轉，同時採用宏碁CoolBoost技術，與自動模式相比能將風扇速度提高10％，並將處理器及顯示晶片降溫效率提高9％。

除此之外，Nitro 5還增添了許多有趣和創新功能，讓整體電競體驗更完美，筆電的充電孔現移至機身背面，不再受限於電源線位置，且支持USB Type-C、Thunderbolt 4和Intel Wi-Fi 6 （Gig+），確保筆電能快速與外部連接，而4個區域RGB鍵盤則讓使用者可以根據自己的喜好增添個性風彩。

(科技)