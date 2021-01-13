宏達電（HTC）今日發表Desire系列首款5G產品–「HTC Desire 21 pro 5G」，為台灣市面上首支採用高通新款Snapdragon 690 行動平台的5G手機，提供消費者一個高性價比的跨世代5G產品，集高性能、高配備全新進化的HTC Desire 21 pro 5G將是2021年絕佳5G親民產品首選。

HTC Desire 21 pro 5G提供覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，同時支援SA ＆ NSA雙模組網，隨時隨地享受穩定的5G飆網速度。影像上搭載高通第五代AI引擎，提供AI精選美顏5鏡頭，並提供市場同級少有6.7吋90Hz流暢大螢幕選擇，讓消費者盡享絕佳視覺體驗的同時，更因5,000mAh大電力可以沉浸歡樂時光不斷電。

HTC Desire 21 pro 5G除了增加5G頻段外（n1, n3, n5, n7, n28, n41, n78），也更進一步優化EN-DC組合，使得EN-DC組合增加30％，覆蓋面積更大，同時支援SA ＆ NSA雙模組網，未來毋需擔心轉換電信公司，再加上可允許5G與4G協同運作，即使在4G環境下也能獲得較快網速，可讓消費者走到哪都能擁有快速穩定的5G體驗。

HTC Desire 21 pro 5G配備Desire系列史上最大6.7吋20：9螢幕，除了支援HDR 10影片播放，也配備90Hz螢幕更新率和120Hz螢幕觸控率，讓眼睛再也不必忍受螢幕閃爍和拖影；同時搭載了最新高效能Snapdragon 690 5G晶片，其卓越的AI效能，能大幅提升圖像、動態色彩運算效能，無論是遊戲或看片，都能享受高流暢連貫的視覺饗宴，為 5G高畫質影音串流做好萬全準備。

延續獲得消費者一致好評的5,000mAh超高續航力，能支援全天操作，盡情玩樂的同時再也不用擔心手機沒電的窘境，同時有支援Q.C 4.0＋快充，短時間內就能充飽電，滿足隨時講求效率的世代。

HTC Desire 21 pro 5G首次將指紋辨識做在機身側邊電源鍵上，一鍵兩用的整合功能，消費者能依照手指的平常使用習慣位置輕觸便能解鎖；加上臉部辨識解鎖，不僅更安全，即時解鎖方便又迅速。

HTC Desire 21 pro 5G搭載高階組合5鏡頭，於前鏡頭及主鏡頭皆搭配最新AI場景辨識，並利用AI運算提供精選動態照片，即使不擅長專業拍攝，消費者都能透過AI場景辨識，捕捉到絕佳影像；同步具備各種專業輔助功能，包含HDR廣角、微距、即時人像模式、美顏錄影、萌顏貼圖攝錄等有趣功能，面面俱到的相機功能，讓生活中的美好回憶都能透過簡單的操作被記錄成驚豔的影像。

外觀設計上採用特殊工法完美呈現獨有的多層次質樸光澤，搭配光學鍍膜金準打造的金屬紋理，使得機身有如寶石般的閃耀，在不同角度展現出漸層錯視的光澤，展現極致工藝技術，讓消費者一手掌握HTC Desire 21 pro 5G即成眾人矚目焦點。

(中時 )