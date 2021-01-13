歐洲股市周三開盤變化極少；丹麥風電開發商沃旭能源(Orsted)提出獲利示警，衝擊公用事業股；另法國零售商家樂福因合併談判而大漲。

周三泛歐Stoxx 600指數跌0.13點或-0.03%，為408.48點。銀行股、汽車股、公用事業股表現較差，分別跌1.0%、0.76%和0.67%。

家樂福大漲10.6%。加拿大便利商店集團Couche-Tard宣布，與家樂福正進入初步合併談判。

法國CAC指數受激勵上漲0.2%，法國另一零售商Casino也上漲6.4%。

西班牙電信(Telefonica)漲逾8%。該公司同意以77億歐元(約94.1億美元)，將歐洲和拉丁美洲的行動電話主機設備(masts)，賣給美國的基礎建設營運商美國塔(American Towers)。

丹麥的沃旭能源大跌7.5%。沃旭警告，今年回復更正常的風速水準，將衝擊營業利益。

德國DAX指數維持持平。衛生部長表示，到二月初前，德國仍無法解除印應新冠病毒的管制措施。

(時報資訊)