歐洲股市周三開盤變化極少；丹麥風電開發商沃旭能源(Orsted)提出獲利示警，衝擊公用事業股；另法國零售商家樂福因合併談判而大漲。
周三泛歐Stoxx 600指數跌0.13點或-0.03%，為408.48點。銀行股、汽車股、公用事業股表現較差，分別跌1.0%、0.76%和0.67%。
家樂福大漲10.6%。加拿大便利商店集團Couche-Tard宣布，與家樂福正進入初步合併談判。
法國CAC指數受激勵上漲0.2%，法國另一零售商Casino也上漲6.4%。
西班牙電信(Telefonica)漲逾8%。該公司同意以77億歐元(約94.1億美元)，將歐洲和拉丁美洲的行動電話主機設備(masts)，賣給美國的基礎建設營運商美國塔(American Towers)。
丹麥的沃旭能源大跌7.5%。沃旭警告，今年回復更正常的風速水準，將衝擊營業利益。
德國DAX指數維持持平。衛生部長表示，到二月初前，德國仍無法解除印應新冠病毒的管制措施。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。