國安基金公布去年第7次進場護盤標的，買入台積電、台達電等19檔股票，其中，台積電投入1.68億元買入，出清後獲利1.21億元；總計此次護盤股票淨利為2.33億元，約有一半獲利來自台積電。

去年第一季疫情衝擊全球金融市場，國安基金自3月20日開始護盤，10月12日退場，期間長達207天，其中僅在第1季投入7.57億元，退場後，自10月13日至11月9日陸續出脫持股。根據財報，出清持股後，股票淨利約2.33億元，另獲配股利0.35億元，獲利合計2.68億元，扣除相關費用，最終淨利為2.58億元。

國安基金今天進一步公布護盤買入的個股名單，總計19檔，包括台積電、台達電、鴻海、廣達、可成5檔電子股，彰銀、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金、第一金9檔金融股，台泥、台塑、南亞、台化、統一等5檔傳產股。

國安基金護盤買入「護國神山」台積電，共投入1億6856萬餘元，最終淨利高達1億2162萬多元，並獲配現金股利325萬元，報酬率在7成以上；換算此次護盤股票淨利總計為2.33億元，其中有一半以上來自台積電貢獻。

國安基金買進第2及第3名為可成及台達電，各投入1.19億元及7451萬元，出清持股後，可成虧損97萬元，台達電賺了5206萬元，個股投報率也有近7成。

此次國安基金共買入19檔，16檔都獲利出場，僅可成、統一、彰銀3檔虧損。

(時報資訊)