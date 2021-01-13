永豐餘(1907)及100%持股之子公司永豐餘工業用紙股份有限公司(以下稱永豐餘工紙)、永豐餘建設開發股份有限公司(以下稱永豐餘開發)，今日(1月13日)分別召開董事會，決議通過永豐餘工紙「營業分割減資案」及永豐餘開發「營業受讓增資案」。永豐餘工紙將中區資產管理部門所轄之成功廠區資產管理業務，分割讓與永豐餘開發。永豐餘開發將發行新股予永豐餘投控，作為受讓營業之對價，分割基準日擬訂於2021年1月18日。

永豐餘工紙主營業務為工紙生產、紙器服務及ESG全循環經濟發展，目前在台灣共設有新屋廠與成功廠2個工業用紙廠及5個紙器生產據點。成功廠因既有設備效能逐年降低，且受場域限制，無法完整實踐永豐餘全循環經濟理念；永豐餘工紙考慮整體綜效，於新屋廠擴建新產能，並已於2017年完工投產，全面落實ESG全循環經濟理念。成功廠在既有原紙生產設備逐步停產後，未來將轉為加工處理功能，已非工紙主營業務。

本次永豐餘工紙預計分割讓與永豐餘開發之營業淨資產金額為新台幣771,082仟元。永豐餘投控、永豐餘工紙及永豐餘開發之分割受讓價值評估，已委請會計師出具獨立專家合理性意見書。永豐餘工紙預計辦理減資新台幣771,082仟元，並依據永豐餘開發2020年底每股淨值計算，永豐餘開發預計發行普通股約40,797,989股新股予永豐餘投控，作為受讓營業之對價。本次營業分割及受讓案為永豐餘投控內部業務調整，不影響永豐餘投控股東權益。透過本次業務調整後，永豐餘投控子公司將落實專業分工，在兼顧企業社會責任之下，持續為股東創造合理收益。

(時報資訊)