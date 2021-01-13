黃宗仁接新北警局長 侯友宜：樂觀其成 17:282021/01/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃宗仁接新北警局長 侯友宜：樂觀其成。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署下午發布人事命令，警政署副署長黃宗仁接任新北市警察局長，新北市府發言人蔣志薇轉述新北市長侯友宜表示，黃宗仁是他的老同事，反應快、危機處理能力強，做事有同理心也能跟下屬打成一片，可凝聚警界向心力，是警界人才，他樂觀其成。 方仰寧接南市警局長 黃偉哲：期許治安更好 業者重啟北台科技園區建案 林右昌：樂觀其成 (中時 ) #黃宗仁 #侯友宜 #樂觀其成 #警界 #警政署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳檡文接警大校長待蘇揆核准 最快明發布 16:292021/01/12 社會 ESG風潮 KPMG：企業應持續努力 16:402021/01/13 財經 各地尾牙取消業者苦 侯友宜：改訂年菜與線上摸彩 10:552021/01/13 生活 47名高階警官人事發布 陳檡文升警大校長完整名單曝光 15:032021/01/13 社會 林口東湖國小 明年先招280名新生 04:102021/01/12 地方新聞 美大使取消訪台 侯友宜：國內團結才能贏得國際尊重 10:412021/01/13 政治 IC設計奔千金 聯發科 高喊1,330元 04:102021/01/13 財經要聞 《日股》日經連5紅 30年新高日日高 15:572021/01/13 財經 憂2.1萬人成防疫破口！陳其邁宣布：高雄馬拉松延期 12:262021/01/12 政治 喊話蔡英文兌現承諾 侯：萊豬標示清楚 14:522021/01/12 政治 防院內感染 侯友宜下令落實醫院查核 09:152021/01/13 政治 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 官二代高通工程師狂劈26女 女警官女主管全淪陷 - 社會 高階警人事異動還有下波 警政署：直轄市分局長最快月底發布 - 社會 47名高階警官人事發布 陳檡文升警大校長完整名單曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。