警政署下午發布人事命令，警政署副署長黃宗仁接任新北市警察局長，新北市府發言人蔣志薇轉述新北市長侯友宜表示，黃宗仁是他的老同事，反應快、危機處理能力強，做事有同理心也能跟下屬打成一片，可凝聚警界向心力，是警界人才，他樂觀其成。

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(中時 )

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