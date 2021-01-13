◎南非病毒變異 14日起南非旅客入境嚴管

衛福部長陳時中13日宣布，自1月14日零時起（抵臺時間），14天內曾有「南非共和國」或「史瓦帝尼王國」旅遊史（含在當地轉機）之旅客，將比照自英國入境或14天內具英國旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。

◎懲處染疫醫師？陳時中：這完全沒有道理

台灣昨日再次出現院內感染個案，桃園某醫師在照顧重症病人後染疫，波及同住女友，導致社區感染。對於是否會對感染管控進行檢討和懲處？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每天根據不同的狀況來檢視有沒有精進空間，至於所謂的懲處，有錯當然要懲處，目前的情況完全沒有道理去思考這件事情，他已經替全民承擔了這麼大的風險，希望維持鼓勵的態度面對。

◎VVV！勝利車牌來了 台中監理所18日起開放競標

VVV！勝利車牌要來了！台中區監理所將於110年01月18日星期一中午10時起至110年01月20日星期三中午10時止，於監理服務網開放自用小客貨車ＶＶＶ–ＸＸＸＸ共23副，新式號牌網路競標活動，讓民眾標個勝利好車牌，好運年年跟著來！

◎武陵農場凍成冰宮 水晶冰簾奇景美到屏息

寒流接二連三報到，武陵農場昨晚氣溫再度貫破冰點，最低溫下探零下4度，因水氣不足，並未降雪。但低溫瞬間凍結澆灌系統，溫室棚架倒掛冰柱，呈現冰簾奇景，地面植物也結冰，有遊客形容晶瑩剔透，媲美「水晶」鐘乳石。

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(中時新聞網)