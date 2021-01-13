北部醫院醫師（案838）及其護理師女友（案839）指揮中心昨日證實確診，不少該院病患聽聞後緊急辦理出院、轉院，該院昨日已協助13人轉院，今日則0人。

記者實際走訪醫院，相較昨日救護車的數量大減，衛生局表示，局處對於病患轉院消息相當關注及關心，但今日尚未接獲到民眾欲轉院的消息，消防局也說，僅昨日協助13人轉院，皆是一般住院民眾，而今日目前尚無轉院情形。

(中時 )