醫護染疫昨現轉院潮 今竟0人轉院 17:502021/01/13 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫護染疫昨現轉院潮 今竟0人轉院。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部醫院醫師（案838）及其護理師女友（案839）指揮中心昨日證實確診，不少該院病患聽聞後緊急辦理出院、轉院，該院昨日已協助13人轉院，今日則0人。 記者實際走訪醫院，相較昨日救護車的數量大減，衛生局表示，局處對於病患轉院消息相當關注及關心，但今日尚未接獲到民眾欲轉院的消息，消防局也說，僅昨日協助13人轉院，皆是一般住院民眾，而今日目前尚無轉院情形。 北部醫院爆醫師染疫 今早院內景象令人超意外 開除說惹議 楊志良：醫師感染比紐籍機師嚴重百倍 (中時 ) #轉院 #醫師 #該院 #協助 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北部醫院驚見院內感染 民眾看病5招自保 08:472021/01/13 生活 楊志良「開除說」引爆醫界怒火 陳時中回五字 15:052021/01/13 生活 防院內感染 侯友宜下令落實醫院查核 09:152021/01/13 政治 台灣首例醫師染疫 他揭國內2漏洞最需補強 11:342021/01/13 生活 染疫醫師、護理師足跡 指揮中心一次公開 14:502021/01/13 財經 楊志良「開除醫師」刻薄發言 醫界寒心：前線防疫背後捅刀 12:362021/01/13 生活 楊志良轟染疫醫失職要求開除 外科醫火大開炮：不懂就別裝懂 04:532021/01/13 生活 國內首例醫師染疫 前線醫曝心聲：壓力大到不敢回家 10:252021/01/13 生活 北部醫院全院普篩2500人 院內病患也陸續採檢 14:472021/01/13 生活 醫疑助插管染疫 專家籲利用插管箱 04:102021/01/13 焦點要聞 民進黨批楊志良：不要為通告費傷害醫護人員 14:312021/01/13 政治 生活熱門新聞 為何存摺在台灣都不會被淘汰？內行揭2大原因：銀行真的很無奈 - 生活 要求開除染疫醫遭砲轟沒在怕 楊志良再批：比紐籍機師離譜100倍 - 生活 回暖3天 下波寒流周六到 極凍時間點出爐 - 生活 足跡之亂1》染疫醫再傳增2賣場足跡 桃園衛生局不否認 - 生活 北部醫院爆醫師染疫 今早院內景象令人超意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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