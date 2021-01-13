高雄37歲陳姓男子在臉書社團「高雄租屋、出租專屬社團」尋覓想要租房子的客人，再以私訊方式傳送別位房東的房屋照，並謊稱「有人還在裡面住，不方便看房，而且很多人都已經在問這間了」，拐騙6名被害人簽約、繳押金及房租，陳男落網後遭檢方依詐欺、偽造文書等罪起訴。

檢察官調查發現，陳男在前年10月到去年3月間，陸續在臉書社團「高雄租屋、出租專屬社團」尋找有在租屋版面發文或留言有意租房的民眾，再以「龍在天」的臉書帳號私訊曾女等6位被害人，稱自己有好房要出租，並將其他房東張貼在網路上的房照及資訊轉貼給他們參考。

據了解，凡是租客想要實地看房，陳男都會以「有人還在裡面住，不方便看」為由拒絕，並且用「很多人都已經在問這間了」的話術催促租客簽約，陳男一發現有人上鉤後，便將租客約到指定地點簽約，且向他們收取房屋訂金及租金，隨後逃之夭夭，等到入住時間接近，6位租客都聯絡不上陳男才驚覺受騙向警方報案。

檢方查出，受騙的租客共3男、3女，有擔任服務業、廚師等，大多都先預繳房租、訂金，受騙的金額從8500元至2萬7000元不等，總計讓陳姓男子得手11萬元，陳男落網後坦承犯行，檢方依偽造文書罪嫌、詐欺取財罪嫌將陳男起訴。

(中時 )