國民黨籍立委許淑華13日前往桃園，與同黨籍立委魯明哲一同在臉書節目「魯蛋會客室」直播。針對罷免桃園市議員王浩宇失敗是否會影響國民黨士氣，許淑華認為，她不這麼看待，尤其罷免首長和民代的條件不同，強調罷王行動能凝聚藍營氣勢，不會以結果論反過來看。

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，即將在16日舉行第三階段投票，罷免門檻為8萬1940票，國民黨也將罷王行動視為反萊克多巴胺美豬的首戰，但投票前夕卻傳出桃園疫情升溫，讓外界好奇罷王行動是否因此失敗告終，影響藍營士氣。

「我不這麼看待。」許淑華說，罷免首長和民代條件不同，王浩宇當選時獲得1萬多票，罷免卻要達8萬票之多，比起罷免鄉鎮市長、縣市長及村里長，市議員被罷免的門檻相對高，認為這項行動本身就沒這麼容易。

許淑華指出，罷免是否通過，代表中壢市民對民代水準的要求，從黨部立場來看，則是凝聚藍營氣勢的好機會，強調黨內不會以結果論來反推，畢竟罷免市議員並不容易，國民黨也會盡全力呼籲人民出來行使權利。

(中時 )