宏碁今日發表全新Nitro 5電競筆電以及Aspire 5與Aspire 7 系列筆電，全面搭載AMD Ryzen 5000系列行動處理器。全新一代AMDRyzen行動處理器提供筆電高速、高效的性能表現，最高可支援八核心處理器，且採用新一代RAM，結合低耗能高頻記憶體，數據處理速度最高可達兩倍，讓Nitro及Aspire系列成為全新筆電的最佳選擇之一。

最新NVIDIA GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，採用NVIDIA Ampere 架構能顯著提升效能高達2倍，且導入專用於輕薄型筆電的第三代Max-Q技術；此外，亦能提供《電馭叛客2077》及其他頂級遊戲令人驚豔的光線追蹤遊戲體驗，並提供創作者使用數百種強化顯示技術的應用程式，以發揮無以倫比的創作內容。

Acer Nitro 5系列筆電性能配置均衡，專為追求高效能的休閒玩家所設計，無論是想探索不同的遊戲世界，或是內容剪輯，Nitro 5都能輕鬆達成，滿足所有玩家需求。Acer Aspire 5 及Aspire 7系列筆電性能完整、效能強大、外型低調，適合注重筆電效能、顯示器畫質、機型輕量及電池壽命的使用者，藉以用來表達自我、展現熱忱所需的完整效能。

Acer Nitro 5 – 盡情徜徉遊戲世界

宏碁旗下熱門電競筆電Nitro 5系列全面升級，最高可支援AMD Ryzen 9 5900 HX行動處理器以及NVIDIA GeForce RTX 3080筆記型電腦GPU，是電競遊戲迷的首選之一。全新Nitro 5搭載高校處理器及顯示技術組合，且配備兩組M.2 PCIe、SATA SSD（最高可達2TB NVMe SSD / 2TB HDD），最高支援32 GB的DDR4 3200 RAM，同時配載Killer E2600及Wi-Fi 6，提供超高速網路傳輸。

全新Nitro 5 提供15.6吋及17.3吋兩種螢幕尺寸，可選擇搭載165Hz螢幕更新率的QHD顯示器或360Hz螢幕更新率的FHD顯示器，皆具備3毫秒的超短反應時間，提供無殘影、高清晰的影像呈現。此外，更搭載300尼特亮度顯示面板，支援100% sRGB 色域，維持明亮的螢幕色彩呈現；7.02毫米的超窄邊框設計，更提高屏佔比至80%，讓螢幕魅力再升級。

Nitro 5同時配載雙風扇、Acer CoolBoost 技術以及四組精心配置的出風孔，讓筆電在運作時能持續保持冷卻狀態；CoolBoost 能監測風扇速度，視情況提升風速，優化整體性能表現，使用者亦可透過NitroSense，即時監測及管理系統，以控制散熱管理、風扇風速等其他性能。

Acer Aspire 7 – 流線型設計 外出時的最佳選擇

全新Aspire 7 系列搭載全新AMD Ryzen 5000系列行動處理器，結合NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU，時尚又高效的性能，是旅途或外出客戶辦公室時的最佳選擇之一。Aspire 7強勁效能容納在2.15公斤便攜機殼之中，更搭載32GB的DDR4記憶體、支援高達1 TB PCIe SSD[1]大容量，效能可滿足各種工作需求。

此次升級採用最新傳輸技術，配載USB-C，最高可支援5Gbps超高速數據傳輸，並採雙頻Wi-Fi 6（802.11ax）設計，平均網路傳輸率高達Wi-Fi 5（802.11ac）的三倍，並且相較Wi-Fi 5（802.11ac）降低了高達75%的延遲率。

Aspire 7輕薄的設計配備15.6吋FHD顯示器及超窄邊框，具81.61%屏佔比，並結合Acer Color Intelligence及Acer ExaColor 技術提供最真實的影像呈現。Acer Color Intelligence技術能即時動態調整螢幕gamma值及飽和度，優化螢幕色彩、亮度及飽和度，不會造成斷裂或過度飽和，呈現豐富鮮活的色彩。

除此之外，機身散熱設計更提供多種散熱模式，確保筆電運作時保持降溫及無聲狀態，使用者僅需透過「Fn+F」快捷鍵就能輕鬆變換風扇速度，依據使用需求調整為靜音、正常或高效能等三種切換模式。

Acer Aspire 5 – 物超所值的性能表現

全新Aspire 5 主打新型的AMD 5000系列行動處理器、AMD Radeon RX 640 GPU及24GB記憶體，最高可支援1 TB M.2 PCIe SSD NVMe 或2TB HDD，能同時運行多款應用程式，快速、有效率地滿足使用者的多工需求，適合兼職部落客、攝影師或學生等有強大性能需求卻預算有限的使用者。

15.6吋Aspire 5 配備FHD IPS窄邊框顯示器、17.95毫米的輕薄厚度及磨砂鋁質外殼設計，外型流暢精美，結合Acer BlueLightShield技術，減少螢幕散發對眼睛有害的藍光；此外，Aspire 5 亦搭載USB-C提供超高速數據傳輸，結合雙頻 Wi-Fi 6（802.11ax），同時提供具多種降溫模式的散熱設計。

(科技)