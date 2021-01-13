宏達電今日宣布開賣入門Desire系列首款5G產品Desire 21 pro 5G，為台灣市面上首支採用高通新款驍龍690的手機，建議售價為12,990元。

宏達電表示，Desire 21 pro 5G提供覆5G EN-DC頻段組合、支援SA & NSA雙模，主相機為四鏡頭模組，包括4,800 萬（主鏡頭）+800萬（廣角HDR）+200萬（微距）+ 200萬畫素景深鏡頭，前鏡頭則是1,600萬畫素，影像處理採用搭載高通第五代AI引擎，提供AI美顏效果以及AI場景辨識，並搭載為20比9的6.7吋螢幕，螢幕更新率為90Hz，電池容量5,000毫安培。

另外，Desire 21 Pro也提供指紋辨識，指紋辨識做在機身側邊電源鍵上，一鍵兩用，此外，臉部辨識也沒有少。

Desire 21 pro 5G上市提供8GB RAM/128GB ROM版本及兩種顏色予消費者選擇，建議售價為12,990元，HTC專賣店、HTC專櫃門市、HTC網路商店及全台經銷通路門市，以及PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上、蝦皮購物、東森購物於今日起陸續上市開賣。

(工商 )