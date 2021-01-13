逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高走高，再創歷史新高，終場上漲269.28點，漲幅1.74％，收在15,769.98點；櫃買指數亦同步上漲2.48點，漲幅1.33％，收在188.66點；三大法人進出方面，外資轉買155.48億元，投信續買0.4億元，自營商轉買49.37億元，惟外資法人於台指期賣超2,334口多單，累計淨空單部位為21,535口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

觀察台灣上市櫃公司2020年營收表現，在iPhone 12系列新機追單、遠距商機帶動下，2020年12月營收續繳3.66兆元亮麗成績，月增3.07％、年增14.1％，累計全年營收35.46兆元，年增1.14％，單月、全年同步改寫歷史新高。

展望2021年，除5G、人工智慧、資料中心等產業穩步上揚外，電動車、塑化、鋼鐵等產業亦逐漸走出景氣谷底，內外資法人預期，2021年上市櫃公司獲利可望成長15～20％，股市可望上演「金牛」行情。摩根士丹利證券更指出，台股高點將上看16,500點，緊追里昂所喊出的16,800點，更強調要是經濟復甦速度優於預期，加權指數高點更可望衝上19,000點，更看好2021年獲利揚升結構有望更全面。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，預估全年獲利上看逾2股本，外資圈持續調高目標價，配合趨勢走多、內外資法人心態積極偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

選股方面，目前盤面包括台積電、聯電、聯發科、世芯-KY、創意、力旺、晶心科、環球晶、國巨、凱美、勤凱、聚鼎、穩懋、宏捷科、全新、立積、聯詠、敦泰、健策、雙鴻、愛普、驊訊、金麗科、同致、怡利電、祥碩、廣宇、乙盛-KY等，均表現強勢，建議投資人以「低接不追高」策略因應。

(工商 )