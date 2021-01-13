運達投顧分析師洪任浚表示，台股加權指數於周選擇權結算日大漲，再創歷史新高，護國神山台積電（2330）突破600元大關，市值亦攀升至15兆元以上，已超越股神巴菲特的波克夏公司，成為全球市值第十大企業。近一年來，台積電演出大驚奇走勢，市值大增一倍，甚至遠超越韓國三星電子，台灣三十年來經濟實力在近兩年中，充分展現其應有價值。然而，台積電只有一個，若資金大幅往權值股移動，恐將產生資金排擠效應，此為投資朋友須謹慎因應之處。

台指期將於20日進行大結算，觀察外資手中空單水位，下周行情恐出現大幅震盪，台股在主力強拉加權指數下，未必每一檔標的均會受惠，漲多就是最大的風險，過度追價反而會導致傷害，建議投資人務必掌握操作節奏。

個股方面，本周納入投資組合的富邦金，金控獲利創新高，股價仍處相對低檔。

選股方面，類股間仍維持輪漲格局，自2020年類股輪動中可以發現，熱門標的每個月都不相同。其中，11月的鋼鐵、12月的海運族群漲幅頗大，即便近期股價拉回修正，於低檔布局的投資人，獲利仍偏高。此為現階段台股趨勢，需提前於股價低檔位置買進，方能獲利。

展望後市，2021年元月，台股主軸又回歸電子族群，晶圓代工、IC設計成台股攻高關鍵，反倒是鋼鐵、航運股回檔修正，顯見股價大漲亦須注意風險。

(工商 )