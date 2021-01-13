啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日受惠外資回補力道持續增溫，由台積電、聯發科、華碩、日月光投控等權值股領軍續攻，盤中再創15,778點新高，成交值為3637億元。盤面主流類股仍為電動車用相關題材，包括華碩子公司宇碩、和碩等，漲幅較大族群逢高可先分批獲利出場，操作上避免高追殺低。

個股方面，本周納入投資組合的倉佑，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。

(工商 )