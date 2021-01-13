逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:292021/01/13 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日受惠外資回補力道持續增溫，由台積電、聯發科、華碩、日月光投控等權值股領軍續攻，盤中再創15,778點新高，成交值為3637億元。盤面主流類股仍為電動車用相關題材，包括華碩子公司宇碩、和碩等，漲幅較大族群逢高可先分批獲利出場，操作上避免高追殺低。 個股方面，本周納入投資組合的倉佑，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。 《半導體》寶劍出鞘！聯發科旗艦5G SoC下周亮相 《半導體》旗艦倒數＋5G爆發 聯發科900只差一步 (工商 ) #和碩 #日月光投控 #台積電 #倉佑 #聯發科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【台積600】台積電飛越600元 聯發科蓄勢衝900元 11:412021/01/13 財經 【台積600】台積電從5字頭到600元 只花41天 12:102021/01/13 財經 《盤後解析》台積電再創天價 台股攻過15700新高 13:582021/01/13 財經 《晨間解盤》熱錢未撤 類股輪漲(倫元投顧提供) 08:522021/01/13 財經 矽力逼宮股王 吹響號角 04:102021/01/13 財經要聞 《台北股市》神山攻占600關 台股「萬六」沒在怕 15:572021/01/13 財經 台積電將挑戰600元天價 台股又攻漲百點 09:252021/01/13 財經 2020房市熱絡 三大房產稅收 大豐收 04:102021/01/13 財經要聞 《集中市場》熱錢戰勝本土病例 三大法人買超205億元 15:232021/01/13 財經 IC設計奔千金 聯發科 高喊1,330元 04:102021/01/13 財經要聞 缺工概念股！工業自動化展望俏 04:102021/01/13 證券．權證 財經熱門新聞 突破摩爾定律之戰 台積電打趴三星關鍵技術曝光 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 台積電法說前夕遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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