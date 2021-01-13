勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所13日舉辦「2021台灣智慧製造展望論壇」指出，台商應留意「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）優惠，台企應適度調整供應鏈布局並且做智慧製造轉型。

勤業眾信能源、資源與工業產品產業負責人顏曉芳表示，近期台灣製造產業受新冠肺炎、中美貿易戰等總體經濟環境影響，已逐漸由過去的集中製造，轉為「分散製造」或「短鏈供應鏈」，加上未來供應鏈移轉及智慧工廠的建置需求增加，預期台灣製造產業將持續加速數位轉型腳步，以強化生產與決策效率，增進生產據點間資訊串。

由於過去多數台灣製造業已於東南亞布局，成為應對RCEP的解方之一，然而，RCEP對於未來產業中長期發展仍有一定地影響。未來跨地區整合的生產資訊與決策流程，將成為製造業在跨國供應鏈管理上的挑戰，但整體而言，業者對台灣製造業仍可保持樂觀。

勤業眾信風險諮詢服務部資深執行副總經理溫紹群表示，台企透過數位供應鏈網路翻轉製造產業價值鏈，將是智慧製造轉型的下個里程碑。

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務團隊負責人張鼎聲指出，面對全球製造業數位化與智慧化的轉型趨勢，相對較成熟且有規模的企業積極尋求外部力量，以協助自身轉型精進。新創事業多數因為組織較小或成立時間短，相對擁有較多的彈性和跨域整合特質，可協助大型企業突破現有框架。

張鼎聲認為，對台灣智慧製造業而言，台灣新創生態圈因具備強大的科技創新能力與技術，跳脫過往聚焦提升「硬」技術能力，改以朝向規模型製造企業既有的產線場域及組織流程整合，將創新技術進一步商業化創造價值。

科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富指出，面對後疫情全球產業鏈重構，以及台灣產業數位轉型的挑戰和中小企業資源有限的困境，台灣應發展「分析服務產業」，協助中小企業和傳產數位轉型，提升彈性決策和智慧製造能力。

簡禎富強調，透過產官學研合作發展分析服務產業，任何企業不分規模大小都可以藉由分析服務公司和產業醫生提供的各種服務，對症下藥取得自己所需的智慧製造診斷諮詢和解決方案。而且企業只需建立一組專案管理的團隊，將外部資源引進和內部接軌，而不需全數承擔公司AI、智慧化的責任。

日月光半導體製造股份有限公司資深副總經理陳光雄指出，在快速成長且不斷變化的時代，5G、萬物聯網（IoT）、自駕車及虛擬實境VR／MR的應用逐步融入生活中。隨著產品的智慧化、客製化及生命週期縮短，製程也從大量生產變成多樣化且快速。

而日月光自2011年展開智慧製造布局，利用自動化及流程管制等方式，有效控制生產狀況、人力和設備的效率，截至2020年已經有18座關燈工廠。

陳光雄認為，「導入智慧製造、數位決策轉型與加速產業升級」才企業最佳的解決之道。此外，目前智慧製造的環境裡，生產線機器多都已聯網，生產所需的程式、參數等也改以數位自動方式控制，一旦遭駭，將造成大量的生產損失，故「 資安」 是維持智慧生產的一大重點。

友達光電股份有限公司新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，目前台灣製造業在推動數位轉型時，多採用「內部開發與優化」與「導入外部解決方案」，兩者皆有其利弊，例如：企業內部團隊通常會以組織文化與DNA為創新的出發點，在溝通較不易跳出既有的決策框架；而外部的新創事業較可從第三方的角度幫助大企業激發創意，但在初期較無法提出可行的商業模式或缺乏成本效益思維。楊本豫認為，新創事業應勇於把握與大企業合作的機會，透過雙方的資源交換，協助新創事業進行場域驗證或引介關鍵客戶。在商業模式方面，亦可尋找專業的顧問或外部資源，聚焦「市場、技術、商模」三個關鍵點。

研華投資股份有限公司策略投資代表劉蔚廷指出，近年全球產業因為新技術、新產品和新的商業模式層出不窮，加速產業變遷。對於成長到一定規模的大型企業來說，階層化的組織和業績導向的績效制度，往往會一定程度的阻礙企業內部的突破式創新，所以如何透過外部創新達到成功的數位轉型，就成為近年中大型企業一個重要的課題。另一方面，新創事業因資源相對有限，應有效評估市場已有的技術、平台、行銷和通路等資源並加以利用，將公司資源集中在現有的核心技術及業務領域並持續深化。

(工商 )