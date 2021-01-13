農曆新年將屆，弘道基金會13日舉行《夢想人生》桌遊活動，95歲長輩與大學生們一起玩桌遊，藉由遊戲彼此打開話夾子，促進青銀互動，除化解滑世代的3C冷漠，讓年輕人看見長輩生命故事及促進長輩身心健康與人際關係。

95歲龔海瑞爺爺因從小家中務農，和兄弟姊妹們每天在太陽還沒出來前趕緊到田裡工作，「以前的玩具是就地取材，小麥梗當笛子吹」，第1次玩桌遊，爺爺專注直呼好玩。

參與桌遊活動，22歲的大學生柏辰說，桌遊可以聊好多事情喔，也更認識爺爺以前那個時代的生活背景，以前不知道怎麼和長輩聊天互動，透過這套桌遊可以更自然的認識彼此。

今年弘道老人福利基金會再與「瘋桌遊」合作研發、推出第2套全齡共玩的「夢想人生」桌遊，結合時下流行的真心話大冒險的卡牌設計，每次登夢想島及抽到卡牌問題等，另每個世代的不同時空環境背景，包括，小時候最愛的玩具、不同年代流行的玩具。

弘道基金會指出，為促進代間互動，化解滑世代的3C冷漠，孫子不知道怎麼跟阿公阿嬤互動、聊天一樣，因此弘道基金會開始設計有助於互動的問題卡與夢想卡，並發現有助於青銀互動、看見長輩生命故事以及看見長輩夢想並協助圓夢。

(中時 )